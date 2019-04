Haagse 'Rembrandt' vermist: misschien hangt 'ie wel bij jou aan de muur?

DEN HAAG -

Er is een echte Richard zoek. 'Anatomisch Appèl II', een schilderij uit 1986 van de Haagse schilder Richard van der Spek, is kwijt. De nabestaanden van Van der Spek wilden het doek, dat is geïnspireerd op Rembrandts 'Anatomische Les', aanbieden voor een tentoonstelling in het kader van het Rembrandtjaar. Maar ze kunnen het niet vinden. Het is ooit uitgeleend en nooit meer teruggebracht.