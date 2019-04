De politie deed in de nacht van dinsdag op woensdag onderzoek in een huis aan Park Verheijen in Zevenhoven na een melding van een overval.

De melding kwam rond 00.30 uur binnen bij de meldkamer. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt en of er iemand gewond is geraakt.