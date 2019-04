OM: veroorzaker dodelijk ongeluk N210 achtervolgde auto slachtoffers

Verdachte Richard van den H. in de rechtbank in Den Haag. Tekening: Theresa Hartgers

De 29-jarige man die in december vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte in de buurt van Lekkerkerk, achtervolgde de auto waarin de slachtoffers zaten. Dat zei de officier van justitie woensdagochtend tijdens een pro-formazitting in de Haagse rechtbank. De man wordt verdacht van roekeloos of zeer onvoorzichtig rijden, onder invloed van wiet en coke.

Richard van den H. zou zich hebben geërgerd aan de wagen. Na de achtervolging reed hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) over een doorgetrokken streep, haalde hij de auto in en minderde hij snelheid. De wagen van de slachtoffers moest daardoor stoppen, waarna er iemand anders achterop knalde.

Bij het ongeluk kwam de 29-jarige Jacob uit Lekkerkerk om het leven. Marloes van 29, ook uit Lekkerkerk, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Verder raakten drie anderen gewond. Twee van hen waren in de rechtbank. Het gaat naar omstandigheden goed met hen.



Spijt

Richard van den H. had de avond voor het fatale ongeluk wiet gerookt en cocaïne gebruikt. Zijn advocaat zei woensdagochtend tegen de rechter dat Van den H. dacht dat hij twaalf tot veertien uur later wel weer kon gaan rijden. Volgens hem is hij dus niet bewust onder invloed in de auto gestapt.

Van den H. is eerder veroordeeld voor rijden onder invloed en was verslaafd. Deskundigen denken dat de kans op herhaling groot is, ook al is zijn rijbewijs afgepakt. Volgens zijn advocaat gebruikte de verdachte in het verleden softdrugs als zelfmedicatie, maar zou hij dat inmiddels niet meer doen.



'Dit heb ik nooit gewild'

De verdachte uit Krimpen aan den IJssel zegt heel veel spijt te hebben. 'Dit heb ik nooit gewild en ik leef mee met de nabestaanden', vertelde hij aan het eind van de pro-formazitting. 'Als ik het kon terugdraaien, dan zou ik het doen.' Als de nabestaanden er aan toe zijn, dan wil Van den H. graag contact met hen.

De advocaat van Van den H. vroeg de rechtbank om zijn cliënt voorlopig vrij te laten. Maar net als de officier van justitie zag de rechter dat niet zitten. Die besloot dan ook dat Richard van den H. voorlopig vast blijft zitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 27 juni.

