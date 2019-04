'Er heeft nog nooit zo'n grote kermis op het Malieveld gestaan'

Vrijdag is het weer zover, dan begint het kermisseizoen in Den Haag. Tussen 12 en 28 april kan je misselijk worden in zwaartekracht tartende attracties, knuffels en prullaria winnen en oliebollen eten tot je groen-geel ziet. Sinds woensdagochtend worden de attracties op het Malieveld opgebouwd.

'De echte kermisliefhebber kan hier qua vermaak uit zijn dak gaan', vertelt Hans van Tol terwijl hij bezig is met zijn Turbo Polyp-attractie. 'De jeugd wil steeds meer, steeds spectaculairder. Maar er zijn hier ook behendigheidsspelen en er is heel veel eten en drinken. Er is onder meer een terras zoals we dat kennen van Duitse en Oostenrijkse kermissen, ontzettend groot. Helemaal in stijl ingericht met vaten en statafels.Je moet zoiets echt aankleden, want hier op het Malieveld heb je niet veel meer dan grassprietjes.'

Vier jaar geleden werd de kermis nog opgebouwd op het Lange Voorhout. 'Dat was echt een hele leuke setting', vindt Van Tol. 'Die sfeer proberen we ook hier te creëren door heel veel kinderzaken neer te zetten. Ik vind dit echt een familiekermis.'



Ongelofelijk

'Ik ben er verbaasd over hoeveel attracties er dit jaar staan en hoe groot deze kermis geworden is', vertelt de kermisexploitant. 'Ongelofelijk, ik denk dat er nog nooit zo'n grote kermis op het Malieveld gestaan heeft.' Volgens hem wijst het grote aantal aanmeldingen op het succes dat de kermis op het Malieveld is. 'Deze kermis is goed voor de ondernemers en voor de bezoekers.'