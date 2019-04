Gemeente Leiden moet rederij Rembrandt 12.000 euro betalen

De Raad van State draagt de gemeente Leiden op om de Leidse rederij Rembrandt ruim 12.000 euro te betalen. Dit als compensatie voor de kerstafsluiting van de Nieuwe Rijn in 2013 plus de kosten die bij het proces kwamen kijken.

Het bedrag is veel lager dan waar rondvaartreder Sonja Bierenbroodspot op had gehoopt; zij eiste minimaal een halve ton aan compensatie. Eerder wilde de gemeente Leiden niet meer dan 7.000 euro vergoeden.

De Nieuwe Rijn werd in de winter van 2013 een flink aantal dagen afgesloten vanwege de kerstmarkt en de drijvende ijsbaan. Hiedoor kon het rondvaartbedrijf de Nieuwe Rijn in december en januari niet bevaren. Het bedrijf zag er vanaf om een andere, minder populaire route te varen. Dat zou volgens rondvaartbedrijf Rembrandt namelijk tot imagoverlies bij de klanten, een lagere omzet en een waardevermindering van 44.000 euro leiden.



Alternatieve route via Oude Rijn

In navolging van de rechter ziet de Raad van State niet in waarom het rondvaartbedrijf de alternatieve route via de Oude Rijn niet kon varen. Die omzetschade had Rembrandt zo zelf kunnen vermijden, benadrukt de Raad. Wel vindt het hoogste bestuursrechtscollege dat de gemeente de extra kosten voor het aanpassen van het gps-systeem - waartoe het bedrijf door de afsluitingen werd gedwongen - moet vergoeden.

Verder moet Leiden de proceskosten van het rondvaartbedrijf - ruim 3.800 euro - vergoeden. Bij elkaar krijgt het bedrijf zo’n 12.300 euro van de gemeente. Daarnaast zal deze einduitspraak leidend zijn in nog een aantal andere schadeprocedures die het rondvaartbedrijf tegen de gemeente heeft aangespannen.