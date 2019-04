Haagse flamenco van De Règâhs op THE LIFE I LIVE-festival

Flamenco gecombineerd met teksten gezongen in plat Haags, dat is waarmee De Règâhs al jaren menig podium onveilig maken. De band heeft net een tournee achter de rug waarin nummers van The Beatles en The Rolling Stones op geheel eigen wijze ten gehore werden gebracht.

Naast De Règâhs staan ook onder andere Thijs Boontjes, Haagse trots Son Mieux, Mr. Polska, Donnie (bekend van zijn nummer met Raymond van Barneveld) en De Likt op het festival dat tijdens de Koningsnacht en Koningsdag plaatsvindt. Hoe laat en waar de tientallen acts spelen is te lezen in het tijdschema dat woensdag is verschenen.

