Tijdelijk geen trams door netwerkstoring HTM

De trams van lijn 3 en 4 reden tijdelijk via Den Haag Centraal naar station Laan van NOI in plaats van Zoetermeer. Op het traject richting Zoetermeer kon door de storing tot in de middag niet gereden worden. De overige lijnen in de binnenstad rijden op zicht van de trambestuurder, zonder direct contact met de centrale. Toch konden ook deze lijnen problemen ondervinden van de storing.

Naast de trams in het buitengebied had ook metrolijn E - van en naar Rotterdam - last van de storing. In beide richtingen reden geen metro's tussen Nootdorp en Den Haag CS. HTM en RET zorgden op de trajecten voor vervangend vervoer.



Opgestart

Rond 13.30 meldde HTM dat de diensregeling op de lijnen 3, 4 en metrolijn E weer worden opgestart. Reiziger moeten wel rekening houden met vertraging.