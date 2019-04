'Haagse steker Malek F. geheel ontoerekeningsvatbaar'

Gedragskundigen die Malek F., de zogenoemde Haagse steker, hebben onderzocht, concluderen dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 5 mei in Den Haag op straat drie mensen neerstak. F. moet worden behandeld in een tbs-kliniek, op een afdeling voor patiënten met psychotische stoornissen, zeggen de deskundigen. Het gevaar voor herhaling is groot.

Dit bleek woensdag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen de 32-jarige F., die afkomstig is uit Syrië. De politie schakelde F. na de steekpartij uit door hem neer te schieten.

De grote vraag in de zaak is of F. als terrorist of als verwarde man moet worden beoordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt het geweld nog steeds als een terroristische daad, ondanks de conclusies van de deskundigen. 'Hij had het plan te doden omdat hij vond dat niet-moslims gedood moesten worden'', benadrukte de officier van justitie.

De rechter besloot dat Malek F. voorlopig vast blijft zitten. Op 21 juni wordt de zaak inhoudelijk behandeld.