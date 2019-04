Busplatform Den Haag Centraal bijna 5 miljoen duurder

De bouw van een nieuw busplatform bij Den Haag Centraal wordt 4,8 miljoen euro duurder dan gepland. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat er extra geld nodig is voor het nieuwe busstation. De sloop en de bouw blijken complexer te zijn dan gedacht.

In de brief staat dat de gemeente sinds november 2017 verschillende gesprekken heeft gevoerd met bouwbedrijf KWS, omdat er vanuit de gemeente zorgen waren of het bedrijf wel voldoende opschoot. Naar aanleiding daarvan heeft KWS andere mensen op het project gezet.

Het nieuwe busplatform krijgt onder andere een nieuw, wit dak van staal dat aansluit op de hal van het station. Verder worden er nieuwe instaphaltes aangelegd. Ook hier liep het werk van KWS vertraging op, bleek in het voorjaar van 2018.



Nieuwe tegenvaller

In de zomer van vorig jaar was er een nieuwe tegenvaller. De sloop van de opstallen op het busplatform ging anders dan gepland, waardoor er een gat ontstond in het dek van het platform. De sloopwerkzaamheden moesten worden stilgelegd. Uiteindelijk constateerde de bouwer dat de staat waarin het busplatform zich bevindt, slechter is dan verwacht.

Hierna volgde een onderzoek naar de kwaliteit van het beton. Vervolgens gaf KWS aan dat er meer tijd en geld nodig was voor de bouw van het busplatform. De gemeente heeft toen heroverwogen of het wel verstandig was om met KWS door te gaan. Uiteindelijk vond de gemeente voortzetting met deze ontwikkelaar de beste keuze. De gemeente en KWS hebben nieuwe afspraken gemaakt. Een van die afspraken is dat de gemeente de 4,8 miljoen euro meerkosten op haar zal nemen. Dit bedrag wordt binnen de huidige begroting opgelost.



Voorjaar 2020 klaar

In mei 2018 meldde wethouder Revis al dat de ontwikkelaar meer tijd nodig had. Het verhaal was toen dat het project tien maanden later dan gepland zou worden opgeleverd, namelijk in augustus 2019. Maar in de laatste brief van de wethouder staat dat het gehele project in het voorjaar van 2020 wordt afgerond. Het nieuwe busplatform kost hierdoor in totaal dus zo'n 26,5 miljoen euro en is anderhalf jaar later dan gepland klaar.

