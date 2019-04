Laatste woorden in zaak-Mitch: 'Ik heb niet over het leven van Henriquez beslist'

'Ik heb niet over het leven van Henriquez beslist, al denken het Openbaar Ministerie en de nabestaanden daar anders over', zei agent DH01 woensdag op de laatste dag van het hoger beroep in de zaak-Mitch Henriquez. 'Kon ik ze maar overtuigen dat ik gewoon mijn werk heb gedaan.' De agenten kregen woensdag het laatste woord in het hoger beroep. 'Op 27 juni deed ik een stap naar voren. Niemand heeft deze afloop gewild', zei DH02.

Beide agenten richtten zich woensdag tot de nabestaanden van Henriquez. 'Het is duidelijk dat u behoefte heeft aan afsluiting', zei DH02, die snapte dat het hoger beroep dat in de weg stond. Maar de de twee agenten legden uit dat ze zich niet konden neerleggen bij de half jaar voorwaardelijk die de rechter hen in eerste aanleg had opgelegd. 'Ik moet vechten voor de waarheid', zei DH01.

'Ik kon mij er niet bij neerleggen, niet voor mijzelf en niet voor mijn vrouw en kinderen', vertelde DH02. 'Hoe kun je uitleggen dat je iemand moest aanhouden en dan zelf bestraft wordt? Er was geen andere optie.' Hij vreesde dat het vertrouwen in de politie door deze zaak zou dalen.



Impact op agenten

Ook vertelden de agenten over de impact die de zaak op hen persoonlijk heeft gehad. DH01: 'Ik ben kapot gemaakt. Ik heb alleen mijn werk gedaan. Waarom wil niemand mij geloven? Waarom wordt alles verdraaid?'

Maandag eiste het Openbaar Ministerie (OM) een voorwaardelijke celstraf van een half jaar tegen de agenten en een beroepsverbod van twee jaar. 'Een krachtig signaal', aldus het OM, omdat de aanhouding van Henriquez geen normale aanhouding was. 'Hier is een grens fors overschreden.'



'Henriquez stierf door stress'

De verdachten houden vol dat zij niks verkeerd hebben gedaan. Volgens hun advocaten is er een heel duidelijk beeld van het overlijden van Henriquez. 'De deskundigen zijn eensgezind', zei de advocaat van DH01.

Volgens haar is Mitch Henriquez niet overleden door verstikking, maar door hartfalen veroorzaakt door acute stress. 'En er is geen enkel bewijs dat gebruik van de nekklem of pepperspray die acute stress veroorzaakte', voegde ze toe. Henriquez overleed in juni 2015 na zijn aanhouding op muziekfestival Night at the Park.



'U beslist over mijn leven'

Advocaat Richard Korver zei namens de nabestaanden dat hij niet begrijpt hoe de agenten dit kunnen volhouden. 'Hoe kunnen ze bijvoorbeeld spreken over 'een tikje in het gezicht'? Hij had een enorme bult op zijn hoofd.' Het lijkt wel of ze spreken over een hele andere Mitch die ik in het ziekenhuis zag, had de moeder van Henriquez gezegd, aldus Korver.

DH01 deed een oproep aan het gerechtshof om goed naar de zaak te kijken voordat ze op 19 juni een uitspraak doet. 'Want dan gaat u beslissen: niet alleen over mijn leven maar ook over dat van mijn gezin.'

