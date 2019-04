Verdachte Marktplaatsoverval Alphen aangehouden

In Rotterdam is een 20-jarige man aangehouden op verdenking van een overval, waarbij hij zich zou hebben voorgedaan als Marktplaatskoper. De verdachte zou vrijdagavond hebben toegeslagen bij een huis in Alphen aan den Rijn.

De slachtoffers van de overval hadden online een horloge te koop staan en kregen een mogelijke koper aan de deur. De man zei interesse te hebben en gaf aan geld te gaan halen. Op dat moment bedreigde hij de bewoners met een wapen. Met het aangeboden horloge én het horloge van de bewoonster sloeg de 'koper' op de vlucht.

In het onderzoek kwam de recherche de 20-jarige Rotterdammer op het spoor als verdachte van de overval. Dinsdag kon hij worden aangehouden. Het is niet duidelijk of de gestolen horloges bij hem zijn gevonden.



Let op!

Volgens de politie en Marktplaats zijn dit soort overvallen lastig te voorkomen, maar zijn er wel tips om de kans een stuk kleiner te maken. 'Laat vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten verlopen', waarschuwt de advertentiesite. 'Zo heb je gemaakte afspraken altijd bij de hand. Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via Whatsapp of telefoon.'

Verder geeft Marktplaats ook het advies om goed te kijken met wie je handelt. 'Kijk bijvoorbeeld naar andere advertenties van de verkoper of hoe lang iemand geregistreerd is op Marktplaats. Controleer de gegevens op de website van de politie en check de (ver)koper bijvoorbeeld ook via Google, social media en internetfora. Deel nooit een kopie van je ID/bankpas of rijbewijs. Ook niet als de (ver)koper daar om vraagt.'

