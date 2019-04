Oranje Leeuwinnen: Haagse Beerensteyn en Delftse Pelova naar het WK in Frankrijk

De Haagse bondscoach Sarina Wiegman heeft woensdagmiddag de definitieve selectie van de Oranje Leeuwinnen voor het komende WK voetbal bekendgemaakt. De Haagse Lineth Beerensteyn en de Delftse Victoria Pelova mogen hun voetbalschoenen inpakken voor het eindtoernooi dat in juni in Frankrijk plaatsvindt.

Vooral de selectie van middenvelder Victoria Pelova is opvallend. De 19-jarige speelster van ADO Den Haag speelde tot dusverre drie interlands voor het grote Oranje en mag nu ervaring op gaan doen op het WK.

De selectie van aanvaller Lineth Beerensteyn is minder verrassend. De speelster van Bayern München speelde al 39 interlands voor de Oranje Leeuwinnen en was in de WK-kwalificatie nog belangrijk met een doelpunt tegen Ierland.



Net niet gehaald

Sarina Wiegman heeft op haar standby-lijst twee regiogenoten staan: Cheyenne van den Goorbergh uit Voorburg en Barbara Lorsheyd uit Den Haag. Zij hebben beiden hun debuut bij de Leeuwinnen nog niet gemaakt.

De volledige selectie: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Ajax), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Jackie Groenen (1. FFC. Frankfurt), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (Vålerenga) en Sari van Veenendaal (Arsenal).