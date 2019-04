Dinsdag 16 april in Team West

- Beelden van een man die een doos whisky steelt bij een slijterij en daarna contactloos betaalt met een gestolen pinpas.

- Bij een woning aan de Kerkstraat in Wassenaar is ingebroken en de verdachte is gefilmd.

- In het centrum van Leiden is een man mishandeld door twee andere mannen. Er is al één verdachte aangehouden, de ander wordt nog gezocht.

- Bij de Mediamarkt in Rijswijk is een laptop gestolen. De dief zwaait de beveiligde doos over de alarmpoortjes heen.

- Tot slot tonen we een grote hoeveelheid sieraden en andere spullen die zijn gevonden bij een aangehouden verdachte van woninginbraken in Voorburg.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.