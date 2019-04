De Binck geeft Haagse wijk Binckhorst een nieuw gezicht

Beneden voor de ingang is het een komen en gaan van verhuisauto’s, stoffeerders en behangers. De eerste bewoners hebben deze week hun intrek genomen. ‘Op de rand van het oude Voorburg en het rauwe industrieterrein met de betonfabriek waar boten komen lossen. Ik vind dat geweldig,’ zegt Fenna Pols die sinds twee dagen trotse huurder is van een appartement in het gebouw. Zeventig procent van de woningen is huur, dertig procent is koop.

Aan de buitenkant valt meteen de ‘duikplank’ op, een uitbouw op de bovenste verdieping aan de centrumzijde. ‘Dit is ook bedoeld om duidelijk te maken dat het gebied gaat veranderen,’ zegt Wouter Loomans van projectontwikkelaar Local.



Brandweerslangen

Wie goed rond kijkt ziet hier en daar nog dat het gebouw vroeger dienst deed als bedrijfspand. Zo is van oude brandweerslangen een bijzondere lamp in de centrale hal gemaakt. ‘Juist omdat het een oud pand is dat niet zomaar wordt neergehaald, vonden wij het leuk om hier te kopen,’ zegt René Mol die vanuit zijn woonkamer in de verte de Haagse Toren nog kan zien.

De gemeente Den Haag wil uiteindelijk 5000 woningen bouwen in de nieuwe Binckhorst, die veel mensen nog kennen van de fabrieken en autosloopbedrijven die de wijk lange tijd een wat troosteloos imago gaven. Dat is verleden tijd, als het aan projectontwikkelaar Loomans ligt. ‘De nieuwe Binckhorster is iemand die veel van de stad houdt, er vaak naartoe gaat, maar ook snel via de snelweg de stad uit wil kunnen. En die het leuk vindt om in een wijk te wonen waar werken, wonen en recreëren samengaan.’



Fietspaden

De wijk krijgt een injectie van in totaal 137 miljoen euro. Daarvan moeten ook shuttles, busbanen en vrij liggende fietspaden worden aangelegd. Dat laatste is hard nodig. ‘Het zal fijn zijn als je hier straks veilig op de fiets naartoe kan komen,’ zegt kersverse bewoonster Pols. Als in 2020 de Rotterdamse Baan open gaat, zal er bovengronds minder verkeer zijn.