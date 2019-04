Treinverkeer tussen Leiden en Alphen weer hervat na aanrijding bij Hazerswoude-Rijndijk

Ook automobilisten ondervonden hinder in de nasleep van het ongeval. De N209 was bij Hazerswoude-Rijndijk in beide richtingen afgesloten vanwege onderzoek.

De 200 passagiers in de trein waarmee het ongeval plaatsvond, konden volgens de NS rond vier uur worden geëvacueerd.



Hinder rond Leiden

Treinreizigers ondervinden al langer hinder rond station Leiden. Daar zijn sinds twee weken werkzaamheden gaande die nog een kleine week zullen duren. Daarnaast reden er dinsdag weinig treinen op het traject tussen Den Haag en Almere door een kapotte bovenleiding.



