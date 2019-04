IN BEELD: Haags Herenhuis teruggebracht in oude staat

Anderhalf jaar heeft de restauratie van de Elandstraat 12 in Den Haag geduurd en nu is het huis af. Het herenhuis uit 1879 in de Zeeheldenbuurt is teruggebracht in oude staat en wordt tijdelijk verhuurd. Daarna is het woonhuis te bezichtigen als monumenthuis.

Het pand aan de Elandstraat is door de eigenaresse in 2016 nagelaten aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. Dat doet de vereniging door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren. De woningen worden vervolgens verhuurd.

De Elandstraat 12 is in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyser verbouwd. Veel bijzondere details zijn terug te zien in het huis dat vier verdiepingen heeft. Zo is er in de tuin een traptoren tegen het huis gebouwd, is er een eetkamerlift in de woonkamer en zijn er authentieke fonteintjes terug te vinden.



Karakter

'Wij zijn erg blij met dit pand', vertelt Wouter van Elburg van de Verenging Hendrick de Keyser. 'Het Zeeheldenkwartier in Den Haag is erg populair. Er worden veel woningen gekocht en vervolgens weer opgesplitst in meerdere woningen. Daardoor verandert het karakter van de woningen en dat is jammer. Wij hebben de woning nu in beheer en dragen bij aan het in stand houden van het karakter van de wijk.'

De woning aan de Elandstraat wordt eerst tijdelijk verhuurd voor een maandbedrag van 3200 euro. Daarna verandert het in een monumentenhuis. Bezoekers kunnen zien hoe mensen rond 1900 leefden in Den Haag.