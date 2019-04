Twee tieners gewond bij steekpartij bij Rijswijks Lyceum

Steekpartij in de buurt van Rijswijks Lyceum in Rijswijk (Foto: Regio 15)

Bij een steekpartij in de buurt van het Rijswijks Lyceum in Rijswijk zijn twee jongens tussen de 14 en 18 jaar oud gewond geraakt. Dat meldt de politie. Een slachtoffer is ernstig gewond onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De dader is op de vlucht geslagen en is ongeveer even oud. Het is onbekend of het drietal op het Rijswijks Lyceum zit.

Voor het incident werd een traumahelikopter opgeroepen om te assisteren bij de hulp aan de slachtoffers. Het is nog onbekend wat de aanleiding is van de steekpartij.