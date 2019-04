'Corso-virus' slaat toe in de Bollenstreek: 'Het is verslavend'

In de Bollenstreek heeft het corso-virus weer toegeslagen. De komende dagen wordt in een grote hal in Sassenheim door honderden vrijwilligers keihard gewerkt aan alle praalwagens. Want zaterdag moeten deze weer schitteren tijdens de jaarlijkse Bloemencorso. 'Het is gewoon verslavend,' lacht één van de vrijwilligers.

Wie woensdag of donderdag de praalwagens bezoekt tijdens de zogenaamde 'steekdagen' ziet nog niet heel veel bloemen. Logisch, want de bouwers zijn pas net begonnen met het plaatsen van de bloemen. Wat je op dit moment vooral ziet, zijn grote figuren gemaakt van piepschuim. Maar er zit bij veel wagens al wel behoorlijk schot in de zaak.

Het steken van de bloemen ziet er niet heel gemakkelijk uit, maar navraag bij een ervaren vrijwilligster leert: 'Het is helemaal niet moeilijk hoor. En ik vind het heel erg leuk.' Wat jongere vrijwilligers, die vanuit hun school meehelpen, beamen dat. 'Maar soms is het wel wat lastig.'



Waardering

De 'steekdagen' trekken veel bekijks. De bezoekers vinden het leuk om het proces van de opbouw van de wagens te zien. 'Ik vind het heel erg knap, en ik waardeer het ook,' vertelt een oudere dame vol bewondering. Ook de aanwezige toeristen zijn positief. Zo vindt een Engelse dame het lastig te vertellen welke wagen het mooist is. 'It's very difficult to tell.'

'Ik ben straks wel trots als de wagen af is,' vertelt Joke van Abswoude, vrijwilliger van de 'Hillegomse wagen'. 'Maar eigenlijk ben je op de hele corso wel trots. Het één grote familie die hier bezig is. Altijd gezellig, de sfeer is top. Het is iets waar je iedere keer weer naar uitkijkt.'



Programma

De Bloemencorso trekt aanstaande zaterdag door de Bollenstreek. Zondag zijn alle praalwagens nog te bewonderen in Haarlem. Omroep West besteedt zaterdag aandacht aan de corso in het Radio West-programma UIT!.

