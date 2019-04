Vrouwenstraatnamen krijgen voorrang in Den Haag

Bij de vernoeming van straatnamen in Den Haag krijgen vrouwen de voorkeur boven de vernoeming van mannen. Dat schrijft wethouder Richard de Mos in antwoord op vragen van de Haagse PvdA.

PvdA-raadslid Janneke Holman vroeg het stadsbestuur om meer straten naar vrouwen te vernoemen, om te beginnen de Mariska Veresstraat.

De PvdA gaf een jaar geleden het goede voorbeeld door het Zeeheldenkwartier voor één dag om te dopen tot Heldinnenkwartier, met straatnamen als de Suze Groenewegstraat, het Alexandrine Tinneplein en de Mariska Veresstraat.



Voorkeursbeleid

'Deze actie werd zeer positief ontvangen en smaakt naar meer om de vaart erin te houden', zo lichtte Holman haar vragen aan het stadsbestuur toe.

Maar de gemeente Den Haag hanteert al een voorkeursbeleid voor vrouwen, zo blijkt uit de beantwoording. 'Indien het persoonsvernoemingen betreft, dan krijgt de vernoeming van vrouwen de voorkeur boven de vernoeming van vrouwen', schrijft wethouder De Mos.



Vroondaal

Momenteel staat voor een aantal naamgevingsprojecten de vernoeming van vrouwen zelfs al op de planning. Zo zullen er voor de nieuwbouwwijk Vroondaal drie gravinnen en een aantal vrouwelijke Nobelprijswinnaars voor de literatuur vernoemd worden. En voor de Trekvlietzone in de Binckhorst zullen twee astronauten vernoemd worden, waarvan één een vrouw is.

PvdA'er Holman wilde ook weten hoeveel ideeën vanuit de samenleving er bij de gemeente binnen zijn gekomen. De gemeente heeft hiervan geen aantallen bijgehouden. Alle ingezonden namen die door de gemeente zijn goedgekeurd, komen op de 'lijst te vernoemen personen', maar hoeveel namen er op deze lijst staan, is niet door de gemeente gedeeld. Wat wel bekend is: van deze lijst zijn elf vrouwen vernoemd in Den Haag, waarvan de eerste vrouw in 2005 is vernoemd.



Mariska Veresstraat

Mariska Veres van de Haagse band Shocking Blue, die een nummer één-hit had met het nummer Venus, staat sinds 2007 ook op deze lijst. 'Ze komt dus in aanmerking voor vernoeming, als er nieuwe straatnamgeving benodigd is op een geschikte locatie in de stad', stelt wethouder De Mos.

Mogelijk krijgt Den Haag in de toekomst dus een Mariska Veresstraat of -plein. Maar waar? De gemeente stelt de Muziekbuurt in Loosduinen voor en zou daarmee bijvoorbeeld een plekje kunnen krijgen tussen grootheden als Louis Armstrong, Glenn Miller en Billie Holiday.

