Karakteristieke boomkwekerswoning in Boskoop na verbouwing weer open voor publiek

Na grondige renovatie kan publiek weer kijken in karakteristieke boomkwekerswoning in Boskoop

Morgen gaat ie weer open. De oude karakteristieke boomkwekerswoning van het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. De afgelopen zeven maanden is het pand helemaal aan de binnenkant verbouwd en opnieuw ingericht. En daarbij is veel veranderd.

‘Zo hebben we onder ander behang op de muren geplakt en het aanrecht in de keuken verplaatst’, vertelt collectiebeheerder Gé Vaartjes. In oktober vorig jaar is men gestart met de renovatie van het pand. Dat was volgens Vaartjes ook wel nodig: ‘De muren zaten vol vocht en in de vloer zaten rotte plekken.’



Interieur krijgt ook een opknapbeurt

Niet alleen de muren en de vloer werden vervangen. Het museum besloot om ook het hele interieur te veranderen. ‘Een aantal historische elementen klopte niet, zoals de schouw en de kleuren in het huis. We hebben nu de kans gehad om alle onhistorische elementen weg te werken.'

De boomkwekerswoning is gebouwd rond 1870; de inrichting dateert van 1910. ‘We gaan er vanuit dat er een gezin met drie kinderen heeft gewoond’, zegt Vaartjes. ‘We vermoeden dat ze hier in redelijk goeden doen woonden. Zo is het behang modern en staat er een koffiekan op tafel met een theelichtje eronder. Dat was in die tijd erg kostbaar.’



Eerste bezoekers

Hoewel de boomkwekerswoning pas donderdag officieel opengaat, mocht een aantal bezoekers woensdag al even komen kijken. ‘Het ziet er prima uit. Dit is denk ik een heel goed voorbeeld uit die tijd’, aldus bezoeker Bart. Wilhelmus, die naast Bart staat, is ook enthousiast. ‘Het roept toch wel weer herinneringen bij je op. Wij hadden thuis bijvoorbeeld ook potjes met zand, zeep en soda in de keuken staan’, lacht hij.