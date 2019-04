Burgemeester sluit bedrijfspand in Den Hoorn na reeks incidenten

Politie doorzoekt een clubhuis van Caloh Wagoh in Den Hoorn | Foto: Dennis van Schie (WOS)

Burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland heeft woensdag een bedrijfspand aan de Veenakkerweg in Den Hoorn gesloten. In en rond het pand zou een reeks incidenten hebben plaatsgevonden, waarbij het volgens de burgemeester specifiek gaat om een aantal drugsgerelateerde incidenten die te maken hebben met motorclub Caloh Wagoh. Dat zegt de burgemeester tegen mediapartner WOS.

November vorig jaar deed de politie, bij een grootschalige actie tegen de motorclub, al een inval in het pand, omdat er mogelijk een clubhuis van de motorbende in was gevestigd. Volgens burgemeester Rodenburg komt de sluiting niet als verrassing, omdat de eigenaar van het pand al eerder een waarschuwing heeft gekregen.