Verdachte (15) steekpartij Rijswijkse tieners meldt zich bij politie

Eén van de slachtoffers is ernstig gewond en werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is volgens een woordvoerder van de politie degene die zij direct na het incident al in het vizier hadden.

Het is niet bekend of de slachtoffers en de dader leerlingen van het Rijswijks Lyceum of het naastgelegen Van Vredenburch College zijn. De politie is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.



'Heftig geschrokken'

De burgemeester van Rijswijk, Michel Bezuijen, zegt 'heftig geschrokken' te zijn door de steekpartij. 'Een zeer zorgelijk incident, waarbij zowel de politie als ik bovenop zitten. Ik hoop op spoedig herstel van de slachtoffers', zegt de burgervader op Twitter.