Ruim vijftigduizend euro van miljoenenblunder nog niet terug bij gemeente Den Haag

Ruim 53.000 euro van de verkeerd uitgekeerde premies aan een groep Haagse bijstandsgerechtigden is nog niet terug bij de gemeente. Hiervan is in totaal 28.000 euro daadwerkelijk uitgegeven. De meeste mensen die het verkeerde bedrag ontvingen, hebben het geld al teruggestort. Drie mensen hebben een deel van het geld dat zij kregen, opgenomen of naar een andere rekening overgeboekt.

Den Haag maakte vorige week per ongeluk 2,5 miljoen euro over aan 69 mensen. Het gaat om bijstandsgerechtigden die een premie krijgen bovenop hun uitkering, omdat ze een proefperiode bij een werkgever hebben gewerkt bij wie ze mogelijk in dienst kunnen komen. Met de premie wil de gemeente ervoor zorgen dat werken voor de bijstandsgerechtigden ‘loont’.

Maar de gemeente Den Haag keerde vorige week donderdag een verkeerd en veel te hoog bedrag uit. Dat zou zijn gekomen doordat de bedragen niet goed in het informatiesysteem zijn gezet. Waar een punt stond, had een komma moeten staan.



Eén persoon niet betaald

Inmiddels is het meeste geld dus terug. ‘Door directe actie van de gemeente is in bijna alle gevallen de betaling door de bank ongedaan gemaakt en is het foutieve uitgekeerde bedrag aan ons teruggestort’, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Van een persoon is het geld nog niet terug. Het gaat om een bedrag van ruim 53 duizend euro. ‘Betrokkene heeft een deel hiervan (ca 10.502 euro) opgenomen en het grootste deel van het bedrag (48.285 euro) is inmiddels geblokkeerd. Hierover is contact met betrokkene en de bank.’

Daarnaast zijn er twee mensen die een deel van het geld hebben overgeboekt naar een andere rekening maar deze bedragen zijn door de bank weer terugbetaald aan de gemeente. Het gaat om een bedrag van ruim 15 duizend euro en een van 17 honderd euro. De gemeente heeft dit geld dus wel.



In gesprek

Voor alle drie geldt dat de gemeente een vordering heeft op de betrokken personen. Dat betekent dat de gemeente het geld terugeist. ‘De gemeente is in gesprek met de drie genoemde personen om te zorgen dat de onverschuldigde betaling (in termijnen) wordt afgelost’. De mensen die het geld al wel hebben terugbetaald, krijgen op korte termijn de juiste premie van de gemeente gestort.

De gemeente Den Haag laat een onafhankelijk onderzoek doen en zegt extra controlemaatregelen te hebben genomen om deze situaties in de toekomst te voorkomen. Donderdag debatteert de gemeenteraad over de kwestie.

