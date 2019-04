Landbouwminister Schouten in Zembla: 'Minder spuiten op de bollenvelden'

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet volgens minister Carola Schouten radicaal anders. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat er drastisch minder bestrijdingsmiddelen worden gespoten, onder andere op de bloembollenvelden in de Bollenstreek. Dat zegt zij in het programma Zembla, dat donderdag wordt uitgezonden.

In een interview aan Zembla reageert Schouten namens het kabinet voor het eerst op de resultaten van het onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO), dat in opdracht van de overheid in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Volgens het RIVM, dat het onderzoek heeft gecoördineerd, kent de huidige risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen tekortkomingen waardoor de veiligheid van jonge kinderen niet gegarandeerd kan worden.

Uit het onderzoek blijkt dat bij omwonenden van bollenvelden hogere concentraties aan bestrijdingsmiddelen in de lucht en in huisstof worden aangetroffen dan bij mensen die verderop wonen. De concentraties overschrijden volgens het RIVM niet de bestaande risiconormen, maar de onderzoekers vinden dat deze normen tekortschieten. Zo wordt er in de huidige normen bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de blootstelling via huisstof én wordt er geen rekening gehouden met het blootgesteld worden aan meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijkertijd.



Minister om tafel

Minister Schouten neemt de nieuwe inzichten serieus: 'Ik vind dat we daar meer aandacht aan moeten gaan besteden en meer onderzoek naar moeten gaan doen.' Schouten begrijpt de zorgen die omwonenden hebben over de tekortkomingen in de huidige beoordeling van landbouwgif. 'Ik ben ook moeder. Natuurlijk voel ik ook dat als er zorgen zijn - vooral als het je kind aangaat - dat dat heel heftig is.'

De minister zegt dat ze nu gaat kijken wat de laatste wetenschappelijke resultaten betekenen voor de modellen die zij zelf toepassen bij de beoordeling van de middelen. Ook zegt Schouten toe dat ze met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) om de tafel gaat om het toelatingsbeleid opnieuw te bekijken.



'Jonge kinderen extra gevoelig'

Mark Montforts, onderzoeker bij het RIVM, onderstreept het belang van de nieuwe resultaten: 'Het onderzoek is belangrijk omdat het de eerste keer is dat we de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zo nauwkeurig in kaart gebracht hebben. We zien dat omwonenden worden blootgesteld via de lucht, maar ook via huisstof. En we zien ook relaties tussen de afstand, ook het moment waarop gespoten wordt en het seizoen waarin het gebeurt.'

Volgens de onderzoeker is het een relevant nieuw inzicht dat hogere concentraties in huisstof zo'n belangrijke rol spelen: 'Jonge kinderen, als ze kruipen, komen relatief veel in aanraking met huisstof. Ze ademen het natuurlijk ook in. Juist jonge kinderen zijn extra gevoelig voor schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen, omdat ze in een kwetsbare ontwikkelingsfase zitten.'

LEES OOK: Dieren hebben ook last van gif in de Bollenstreek