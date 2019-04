GroenLinks: ‘Leiden moet ouderen helpen met grond en gebouwen’

De gemeente Leiden moet actief gaan zoeken naar grond en gebouwen voor kleinschalige woonvormen voor ouderen. Dat stelt de Leidse fractie van GroenLinks in vragen aan het stadsbestuur. De partij wil daarmee inspringen op de regeling die het Rijk in het leven roept om de financiering van zulke woongroepen voor ouderen te vergemakkelijken.

GroenLinks is een groot voorstander van de realisatie van dit soort kleinschalige woonvormen voor ouderen, schrijven de Leidse gemeenteraadsleden Rembrandt Rowaan en Alex Friso (GroenLinks) in schriftelijke vragen aan de burgemeester en wethouders van Leiden. 'Wij gunnen onze Leidse ouderen namelijk dat zij op een prettige plek oud kunnen worden, op de manier waarop zij graag willen wonen. Vaak is dat in de nabijheid van behulpzame buren. Ouderen blijven zo optimaal de regie houden over het eigen leven, en eenzaamheid wordt hierdoor tegengegaan.'

'Daarvoor wordt van gemeente met klem gevraagd grond ter beschikking stellen waar gebouwd kan worden, of gebouwen voor dit doel te bestemmen,' aldus GroenLinks, dat vindt dat de gemeente Leiden daarin met het rijk mee moet gaan, ook al is Leiden daar niet ruim in voorzien. 'Maar de gemeente kan toch proberen initiatiefnemers te helpen met ruimte en ondersteuning. De ouderen die dit soort projecten graag zouden realiseren, zijn immers vaak amateurs op het gebied van wonen en bouw.'