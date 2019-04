West Wekker: Hooikoortsseizoen vroeg van start en Poolse moordverdachte voor rechter

Goedemorgen! Een Poolse man staat donderdag opnieuw voor de rechter vanwege de moord op de 34-jarige Kamil in Bodegraven in juni 2018. En hooikoortspatiënten hebben dit jaar al vroeg last van klachten. Dat en meer lees je in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?



De Poolse moordverdachte Grzegorzk K. (35) staat in Den Haag opnieuw voor de rechter vanwege de dood van Kamil. K. wijst echter naar zijn huisgenoot die Kamil zo zwaar zou hebben mishandeld dat de Poolse man overleed.

Ook de moeder van de 13-jarige Max verschijnt donderdag in de rechtbank. De vrouw nam haar 13-jarige zoon Max mee uit een instelling van Bureauzorg Jeugdzorg in Den Haag. De politie sloeg groot alarm toen de jongen en ook de moeder verdwenen bleken te zijn. Ze werden in januari teruggevonden. De moeder wordt verdacht van onttrekking aan het ouderlijk gezag.

De zon schijnt opnieuw vrij uitbundig. Al verschijnen er wel steeds wat meer wolken in de loop van de dag. De temperatuur komt uit op ongeveer 11 graden. Het waait daarbij matig uit het noordoosten.

Wat je verder nog moet weten:



Het is Wereld Parkinson Dag: de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de ziekte van Parkinson. Op 11 april 1755 werd Sir James Parkinson geboren die de wereld bekend maakte met de ziekte.

Heb jij al last gehad van hooikoorts? Volgens het CBS is het hooikoortsseizoen dit jaar vroeg begonnen. Dat meet het CBS vooral met behulp van de verkoop van hooikoortsmedicatie. De eerste piek in de aanschaf van de medicijnen lag dit jaar al in februari en begin maart, ruim een maand eerder dan in voorgaande jaren.

In acht afleveringen duikt presentator Manuel Venderbos in het leven van mensen met een beperking, die ook heel veel mogelijkheden hebben. In deze aflevering ontmoet Manuel, Esther. Zij liep hersenletsel op bij haar te vroege geboorte, ze is spastisch. Ze woont samen met haar hulphond Dolf. Twee dagen per week ondersteunt zij de afdeling communicatie van de Gemiva SGP Groep.