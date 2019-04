Piramide Den Haag nu nog specialer: sportiefste SO-basisschool van Nederland

DEN HAAG -

Speciaal was het onderwijs al op SO De Piramide in Den Haag. Maar sinds gisteren is het ook nog eens de sportiefste school in het speciaal onderwijs van Nederland. Uit alle inzendingen waren drie scholen genomineerd voor de finale van de verkiezing op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. De jury wees De Piramide aan als nummer één.