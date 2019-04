Aftrap voor duizend gratis mondbehandelingen voor kwetsbare groepen

REGIO -

Duizend mensen die zich geen tandartsbezoek kunnen betalen, krijgen de komende maanden toch een behandeling, in een mobiele tandartsenpraktijk. Hulporganisatie Dokters van de Wereld begint donderdag in Waddinxveen aan een tandheelkundige tournee. In Waddinxveen wordt samengewerkt met Care for Family. Er worden donderdag de hele dag behandelingen uitgevoerd in twee mobiele klinieken.