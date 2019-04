Man verwondt zichzelf bij Iraanse ambassade in Den Haag

Bij de Iraanse ambassade in Den Haag heeft iemand zichzelf donderdagochtend verwond. Dat gebeurde op het terrein van het pand aan de Duinweg. Volgens de politie wilde de man niet geholpen worden en verzette hij zich. Daarop is hij aangehouden.

Waarom en hoe de man zichzelf iets aan wilde doen, is niet duidelijk. De recherche is bij de ambassade een onderzoek gestart. De man is door de politie meegenomen. Voor hem wordt passende hulp gezocht.

