'Gewonden en verdachte steekpartij zijn leerlingen Rijswijks Lyceum'

De steekpartij was in het Kruisvaarderspark in Rijswijk. | Foto: Regio15

RIJSWIJK -

De jongens die woensdag gewond raakten bij een steekpartij in de buurt van het Rijswijks Lyceum, zijn allebei leerlingen van die school. Dat schrijft de rector van het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College in een mail aan ouders, die Omroep West in handen heeft. De 15-jarige verdachte is ook leerling van de school.