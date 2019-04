Zet je fuchsia maar weer binnen: het gaat vriezen

Na een periode van lekker voorjaarsweer is het de laatste dagen weer kouder. En het wordt er niet beter op: in de nacht van donderdag op vrijdag kan het zelfs gaan vriezen. Maar wat moet je doen als je vorig weekeinde je viooltjes, lobelia of bollen in de tuin hebt gezet? En wat doe je met je fruitboom in je tuin, die bijna in bloei staat?

'De mensen laten zich verleiden door de tuincentra. Daar staan de plantjes in bloei en als het mooi weer is gaan ze in de tuin werken. Met 1-jarige planten, zoals anjer, bougainvillea en fuchsia moet je wachten met planten tot IJsheiligen achter de rug is', zegt Paul Halsema van het gelijknamige hoveniersbedrijf in Den Haag.

IJsheiligen valt dit jaar van zaterdag 11 mei tot en met dinsdag 14 mei. De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat.



Zeiltje erover of naar binnen

Op de vraag wat de mensen kunnen doen om met deze 'koude dip' hun plantjes te beschermen is hij kort. 'Je kan er een zeil over heen leggen.' Als het duurdere planten zijn dan adviseert hij stro. 'Je fuchsia die je nu al buiten hebt gezet na de overwintering, zou ik maar weer binnen zetten.'

Viooltjes hebben volgens hem geen last van de kou. 'Ze laten hun bladeren hangen om minder vocht te verdampen. Na de nachtvorst knappen ze dan weer helemaal op.' Bloembollen hebben helemaal geen last van nachtvorst. Die zijn als het 'goed is', al in oktober vorig jaar de grond in gegaan.



Fruitbomen erg kwetsbaar

Heb je een appelboom of andere fruitboom in de tuin? Een beetje vorst kan de bloesemknop ernstig beschadigen. Door water te sproeien wordt de bloesem gehuld in ijs en zal de temperatuur van de knop naar net onder nul dalen. Dat wordt vooral in gedaan in een boomgaarde. De tuinders benevelen de hele nacht de fruitbomen. In je eigen tuin kan je volgens een boomkwekerij in Naaldwijk het beste de boom inpakken in een deken om bevriezing te voorkomen.

Paul Halsema merkt aan het eind van het gesprek nog even op dat het 'natuurlijk in het oosten en zuiden van het land veel kouder is dan in de kustprovincies' en dat je daar meer maatregelen moet nemen.





