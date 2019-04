Kadeproblemen Noordwal kosten Den Haag 1,5 miljoen extra

Het is al langer bekend dat de staat van de kade van de Noordwal niet best is. Afgelopen november leek het erop dat de situatie met tijdelijke maatregelen zou kunnen worden gestabiliseerd. Daardoor konden ook de bomen nog even gespaard blijven. Maar uit recent onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. De kade tussen de Torenstraat tot de Hemsterhuisbrug is versterkt met een damwand.

Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP vroeg aan de wethouder wat alle maatregelen rondom de Noordwal inmiddels de gemeenschap hebben gekost. 'Het gaat om 1,5 miljoen meerkosten om het voor de bomen zo goed mogelijk te maken. We doen er alles aan om die bomen te laten staan. Dat geld is voor het pakket aan maatregelen geweest', antwoordde De Mos.



Kosten: 83.333,33 euro per boom

Aan de Noordwal staan achttien kastanjes die volgens de gemeente moeten worden neergehaald, omdat de kademuur dreigt te bezwijken. Tijdens het debat wilden GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA en Partij voor de Dieren zeker weten of de gemeente er wel alles aan doet om de bomen te laten staan.

Volgens De Mos zijn de bomen goed verzorgd. 'De bomen zijn met alle egards behandeld', verzekerde hij.

Grinwis van ChristenUnie-SGP reageerde: 'Doordat is besloten de herinrichting van de Noordwal niet integraal te doen, maar in te zetten op levensduurverlengend onderhoud is inmiddels 1,5 miljoen extra uitgegeven. Dat is 83.333,33 euro per boom. Echt bizar! Het behoud van bomen is echt belangrijk, maar het beleid moet wel volhoudbaar zijn.'



'Alsof we niks hebben geleerd van de debacles op de Toussaintkade'

'Het bericht van de wethouder over de kap van de kastanjes is rauw op ons dak gevallen', zei Arjen Kapteijns van GroenLinks. 'Het is alsof er geen coalitieakkoord is', zei hij verwijzend naar de overeenkomst met de drie andere collegepartijen waarin is afgesproken dat bomen alleen worden gekapt als het aantoonbaar niet anders kan.

Kapteijns vroeg zich af: Alsof we niks hebben geleerd van de debacles op de Toussaintkade', waar bijna veertig kastanjes en lindes werden gekapt, omdat ook daar de kademuren moesten worden hersteld.



'Gezichtsbepalende bomen'

Ook Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is verontwaardigd over de voorgenomen bomenkap. 'De bomen zijn onderdeel van het zo gekoesterde grachtenprofiel. Het gaat om gezichtsbepalende bomen in het centrum van de stad', zei Wijsmuller. Hier is niet het uiterste gedaan om bomen te behouden', betoogde zijn collega Janneke Holman van de PvdA.

De dag die je wist dat zou komen is hier', zei Robin Smit van de Partij voor de Dieren. Helaas is het nu. De kastanjes lijken al een monument op zich te worden. Met de kap van deze bomen wordt er een gat in de historie geslagen.'



'Veiligheid voor alles'

Maar vanuit de andere kant van de raad werd daar anders over gedacht. 'Veiligheid gaat voor alles', zei VVD-raadslid Ayse Yilmaz. Het is jammer dat er hiervoor bomen moeten worden gekapt, want elke gekapte boom is er een te veel.

Ook D66'er Marije Mostert is het daarmee eens. Mostert: 'Het is jammer dat oude bomen moeten worden gekapt en we snappen dat bewoners daar niet blij van worden. Het is een vervelend verlies, maar de veiligheid staat op één.'



'We leven niet op de Hoge Veluwe, maar in de stad'

René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos liet er geen gras over groeien. 'Wij houden van bomen, zeker wel. Maar we leven niet op de Hoge Veluwe, maar in de stad. En met de veiligheid marchanderen we niet.'

De coalitiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD en D66 spraken hun vertrouwen uit in de wethouder en zijn ambtenaren - zij zouden de afweging op een juiste manier gemaakt hebben.



Naar harte lust aan houten palen knabbelen

En daar voelde wethouder De Mos zich in gesteund. De Mos: 'We wisten bij het opknappen van de Noordwal al dat de maatregelen tijdelijk zouden zijn en dat de kade aan het schuiven was. Maar we hadden gedacht dat we het nog wel vijf jaar zouden redden. Het blijkt toch slechter te zijn. We moesten echt een beslissing nemen. Dat is niet voor zweetvoeten, maar omdat er echt wat aan de hand was. En ook voor bomen komt er ooit een eind aan het leven.'

Op dit moment is de kade tijdelijk veilig, benadrukte De Mos. 'Er is een tijdelijke damwand geplaatst. In de houten fundering zit een bacterie en die heeft een partij trek, daar krijgt een paard de hik van. Hij knabbelt naar hartelust aan de houten palen', zei De Mos.

Wethouder De Mos onderzoekt nog of de bomen kunnen blijven staan en informeert de gemeenteraad hierover later dit jaar.