'Als Duncan Laurence wint moet Songfestival naar Den Haag komen'

Als we met Duncan Laurence dit jaar het Songfestival winnen moet het volgend jaar in Den Haag gehouden worden. Dat vindt Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij heeft vragen gesteld aan het college. 'Laten we de huid nog niet verkopen voordat de beer geschoten is, maar hardop dromen mag natuurlijk altijd. Als de bookmakers gelijk krijgen moet Den Haag gaststad van het Eurovisiesongfestival 2020 worden', zegt raadslid Ralf Sluijs.

Duncan Laurence, die dit jaar voor Nederland naar het Eurovisiesongfestival gaat, staat al sinds het begin bovenaan bij de bookmakers. Grote kans dus dat het Songfestival volgend jaar in ons land gehouden wordt.

Volgens Groep de Mos komt dat perfect uit met de viering van 75 jaar vrede en veiligheid. En dat kan volgens de partij maar op één plek: dé internationale hoofdstad van Vrede & Recht. 'Het liedjesfestijn staat voor vrijheid en mogen zijn wie je bent.' Sluijs heeft ook al een locatie in gedachten: het stadion van ADO Den Haag. 'Een evenement met ruim 180 miljoen televisiekijkers in het ADO stadion, hoe mooi zou dat wel niet zijn!'

Den Haag is één keer eerder de locatie van het Songfestival geweest, op 19 april 1980. Winnaar Israël zou het festival organiseren maar trok zich terug omdat de finale op een nationale rouwdag was in Israël. 'Het kan dan de editie van de ronde getallen worden: 65e Songfestival, 75 jaar bevrijd Europa en na 40 jaar terug in Den Haag.'

Volgens Sluijs is het ook lekker voor de economie van de stad: 'Het festival duurt met halve finales en finale minimaal vier dagen. Alle deelnemers plus gevolg, de wereldpers en bezoekers zullen in Den Haag slapen, eten en winkelen. Die keiharde euro's komen direct in de kassa's van onze lokale ondernemers. Ik hoor de middenstand al blij meezingen met het festival.'



Bid indienen

Maar voor het zover is, moet Duncan Laurence nog winnen en Den Haag vervolgens nog gekozen worden. De stad moet daarvoor een bid, oftewel plan, indienen bij de organisatie, net als bij een WK of EK. Wil je zien tegen wie Duncan het opneemt? Zijn concurrenten vind je hier.