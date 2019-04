Verdachte die man onderuit schopt bij Den Haag HS aangehouden na Team West

Een 20-jarige man uit Zoetermeer is afgelopen dinsdag aangehouden, omdat hij in januari iemand onderuit zou hebben geschopt. Dat gebeurde voor de ingang van station Den Haag Hollands Spoor, nadat het slachtoffer een fotomoment zou hebben verstoord. De politie kwam de man op het spoor aan de hand van tips van kijkers van het opsporingsprogramma Team West.

Het 23-jarige slachtoffer liep op 26 januari langs een aantal mannen die bij het station stond en op de foto wilde gaan. Hij liep nietsvermoedend door het beeld en verstoorde daarbij het fotomoment. Eén van de mannen uit de groep schopte hem onderuit. De man viel op de grond en raakte even buiten bewustzijn.

De mishandeling gebeurde recht onder een bewakingscamera, waardoor de verdachte duidelijk in beeld was. Nadat Team West de beelden uitzond, kreeg de politie bruikbare tips over hem. Na verder onderzoek kon hij dinsdag in Delft worden aangehouden.