'Bedankt voor je Rrrrotzooi', pratende prullenbakken moeten Leiden schoonhouden

Wie dacht dat alleen Hollebolle Gijs in de Efteling een aardig woordje spreekt als je je afval in de prullenbak gooit, heeft het mis. In Leiden zijn deze week namelijk vijf pratende prullenbakken in de stad neergezet. Wanneer je je snoeppapiertje, zakdoek of uitgekauwde kauwgom hierin weggooit, word je getrakteerd op een Leidse 'Bedankt voor je Rrrrotzooi'.

De gemeente Leiden wil er met verschillende projecten van alles aan doen om de stad zo schoon mogelijk te houden. 'Eind 2017 is de gemeente Leiden gestart met de zwerfvuilcampagne Ruim je Rrrrotzooi op', laat een woordvoerder van de gemeente weten. 'De hulp van inwoners is daarbij zeer welkom. Met de pilot 'pratende prullenbakken' willen we inwoners op een leuke manier stimuleren om hun afval in de prullenbak te gooien.'

Op dit moment staan er vijf pratende prullenbakken in Leiden. Zodra er afval in de pratende prullenbak wordt gegooid, hoor je de tekst 'Bedankt voor je Rrrrotzooi'. Daarnaast registreert de prullenbak elke inworp. 'Zo kan de gemeente Leiden het effect meten in vergelijking met een gewone prullenbak', aldus de woordvoerder.

Tekst gaat verder onder tweet.



Stemmen van medewerkers gemeente

Voor het inspreken van de de tekst 'Bedankt voor je Rrrrotzooi' heeft de gemeente medewerkers van Cluster Beheer ingezet. De twintig medewerkers zijn op verschillende momenten te horen via de prullenbakken.

Volgens de gemeente zijn de prullenbakken zo ontworpen dat ze bestendig zijn tegen water, vocht en etensresten. Bovendien denkt de gemeente dat ze robuust genoeg zijn om vandalisme tegen te gaan.



'Geheime' locaties

Drie van de vijf prullenbakken zijn te vinden bij het Stadhuisplein, het plein voor station Leiden Centraal en station Lammenschans. 'De overige twee locaties houden we liever voor ons, omdat die worden gebruikt voor een 'nulmeting' en we willen die meting niet beïnvloeden', aldus de woordvoerder.

