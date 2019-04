Reizigers van HTM zijn het meest tevreden over hun rit

Nergens in de Randstad wordt het stadsvervoer zo gewaardeerd als in Den Haag, blijkt uit de OV Klantenbarometer 2018. Reizigers van HTM beoordelen het vervoersbedrijf met een 7,9. Dat is een stijging van 0,2 punt ten opzichte van vorig jaar.

Met dat cijfer zijn HTM-reizigers meer tevreden dan die van bijvoorbeeld de Rotterdamse RET of Amsterdamse GVB. Als alle vervoersbedrijven in het land worden meegenomen, eindigt de HTM op de derde plek: alleen Aquabus (van onder meer de Rotterdamse watertaxi) en de regionale vervoerder R-Net scoren hoger met een 8,5 en een 8,2.

Nederlandse reizigers lijken sowieso tevreden over het openbaar vervoer: de drie maatschappijen die onderaan eindigen - Keolis, Qbuzz en NS - krijgen respectievelijk een 7,6.



'Groot compliment'

Hoewel de verschillen dus klein zijn, is algemeen directeur Jaap Bierman erg blij met de score van HTM: 'Het is een groot compliment van onze klanten aan alle HTM-collega's! Onze klantvriendelijkheid wordt hoog gewaardeerd, we rijden vaker op tijd en hebben minder rituitval. Dit zijn cijfers om absoluut trots op te zijn!' De HTM zegt de toenemende waardering te vertalen in een extra financiële beloning voor de medewerkers.

Uiteraard is er ook altijd voor verbetering. Bierman: 'De grootste wens van onze reizigers is meer kans op een zitplaats. Dat is een enorme uitdaging als je kijkt naar de stijging van het aantal reizigers en de groeiplannen van de stad. We proberen de drukte in de trams en bussen beter te verdelen in de dienstregeling – we zien al dat dit succesvol is bij bus. Maar op termijn zullen grote investeringen nodig zijn om onze reizigers tevreden te houden, en onze groeiende stad duurzaam en mobiel.'



De cijfers

Het onderzoek laat een stijgende lijn zien in de beoordeling van reizigers van de Haagse bus, stadstram en RandstadRail. De waardering voor HTM steeg zowel bij de bus als bij de stadstram met 0,1 punt van een 7,8 naar een 7,9. De RandstadRail steeg zelfs met maar liefst 0,3 punten van een 7,5 naar een 7,8. De beoordeling van het aspect 'veiligheid van de rit' steeg voor de HTM trams met maar liefst 0,6 punten. Andere aspecten die de reizigers van HTM beter waarderen dan vorig jaar zijn

onder andere rijstijl, punctualiteit en klantvriendelijkheid.

'In 2014 werd onze tram nog bij de onderste 15 procent van alle Nederlandse vervoersdiensten gerekend en de RandstadRail bij de onderste 20 procent', zegt Bierman. 'In de afgelopen jaren is de tram opgeklommen tot de beste 20 procent en de Randstadrail tot de bovenste 30 procent. Onze bus is nu zelfs gewaardeerd als vierde beste dienst van Nederland. Dit is echt bijzonder knap van alle collega’s, die onder soms moeilijke omstandigheden in deze steeds drukkere stad hun werk uitvoeren.'