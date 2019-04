Duizenden euro's voor wie 'onsportieve' mensen in beweging krijgt

Een paar 55-plussers in actie. | Foto ter illustratie: Facebook Vitality Club

Het moet een idee zijn voor mensen die nu nog niet sporten zoals ouderen, mensen met een beperking of mensen die die door werk weinig tijd hebben om te bewegen. De gemeente wil een goed plan zien en hoopt dat de bedenker na een jaar subsidie zelfstandig door kan gaan met het idee. Het hoogst mogelijke subsidiebedrag dat wordt uitgereikt is 10.000 euro.

Het is niet de eerste keer dat dit georganiseerd wordt. Vorig jaar wonnen Roexana Abdoella met kickbokslessen voor vrouwen tussen de 30 en 60 jaar, Els Stam met cognitieve fitness in de natuur voor 40-plussers en Robin van Voorthuijsen bedacht walking football voor ouderen in Laak.

Initiatiefnemers kunnen uiterlijk tot 6 juni subsidie aanvragen bij de gemeente.





