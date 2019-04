DEN HAAG -

De Haagse gemeenteraad debatteert donderdagmiddag over de miljoenenblunder van de gemeente. Die maakte per ongeluk 2,5 miljoen euro te veel over van 69 Hagenaars met een bijstandsuitkering. De meeste mensen hebben het geld terugbetaald. Onze politiek verslaggever Lot van Bree volgt het debat in het stadhuis.