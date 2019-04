Tentoonstelling Mojo Backstage: ‘Mensen gaan helemaal uit hun dak’

Dat gevoel van euforie is ook het uitgangspunt voor de tentoonstelling Mojo Backstage in Museum Prinsenhof Delft. Conservator Marga Schoemaker heeft er alles aan gedaan om de beleving van een concert te vertalen naar het museum: 'Er gebeurt iets in je hoofd als je muziek hoort waar je helemaal gek van bent. En dat zie je. Mensen gaan helemaal uit hun dak.'

De tentoonstelling is volgens museumdirecteur Janelle Moerman dan ook echt een 'trip down memory lane'. Zo hangen er concertposters van onder meer Amy Winehouse, Willy DeVille en Frank Zappa, en er zijn historische live-beelden te zien van bijvoorbeeld Bob Dylan, The Rolling Stones en David Bowie in de Kuip.



Backstage-ervaring

Maar eerlijk is eerlijk, de echte beleving van een concert is niet na te bootsen. Ook al wordt het gevoel wel benaderd met technische hulpmiddelen. Schoemaker: 'We denken dat het wel gelukt is met een 360-graden projectie. Daar sta je dan middenin, koptelefoon op. Dan zit je echt midden in dat concert. En daarnaast hebben we virtual reality met Ronnie Flex. Eerst in de kleedkamer, daarna het podium op. Dan heb je een echte backstage-ervaring.'

Speciale aandacht is er ook voor de festivals die Mojo organiseert, ook wel de Big 5 genoemd: North Sea Jazz, Pinkpop, Lowlands, Down The Rabbit Hole en WOO HAH! Zo is voor het museum het tien meter hoge Lowlands sculptuur Mikkel verrezen. Maar het is niet alleen euforie, want in de binnentuin wordt ook stilgestaan bij de muzikale helden die ons ontvallen zijn, zoals Jim Morrison, Bob Marley en Kurt Corbain.

