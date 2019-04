Van ontucht verdachte docent Erik K. uit Gouda blijft in cel

Voormalig docent Eric K. uit Gouda blijft voorlopig in de cel zitten op verdenking van ontucht met drie minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. De 51-jarige K. ontkent zelf met klem, maar de rechtbank in Rotterdam vindt de verdenking toch te zwaar.

De Gouwenaar werkte op de Lucasschool in Rotterdam, een basisschool voor speciaal onderwijs. Hij zou daar vanaf 2012 met drie verschillende meisjes ontucht of ontuchtige handelingen hebben gepleegd, bijvoorbeeld door ze in - door hem gegeven - lingerie te laten dansen of poseren.

K. was donderdag niet aanwezig bij de voorbereidende zitting in de rechtbank. Volgens zijn advocaat kon hij dat niet aan. Het is de bedoeling de zaak eind juni inhoudelijk te behandelen. 'Als de beschuldigingen waar zijn, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar als het niet waar is, is dat ook heel erg. Dan zit mijn cliënt nu al drie maanden onterecht vast.'



Na arrestatie meer meldingen

De zaak kwam aan het rollen toen een van de meisjes over het misbruik vertelde tegen een psycholoog, die vervolgens haar ouders inlichtte. Nadat de arrestatie van K. begin dit jaar naar buiten was gebracht, meldde een ander meisje zich en nog een meisje dat in 2014 ook al aangifte van misbruik had gedaan tegen K. Justitie oordeelde toen dat er geen grond was voor verder onderzoek.

Het is de bedoeling de zaak 27 juni inhoudelijk te behandelen.

