Gratis tandarts; 'Eindelijk geen pijn meer en gewoon kunnen eten, zo mooi'

In de mobiele tandartspraktijk in Waddinxveen. | Foto: Omroep West

Arda Millenaar komt net de mobiele tandartspraktijk uitgelopen die op een bedrijfsterrein in Waddinxveen staat geparkeerd. Ze heeft gaatjes, ontstoken tandvlees en ze heeft een prothese nodig. Dat zou 800 euro kosten, maar Arda zit met haar gezin in de bijstand. 'Anderhalf jaar geleden hebben ze mijn ondergebit aangepakt en dat kostte tweeduizend euro. Dan weet je niet meer wat je moet doen. Deze gratis tandartsbehandeling is een geschenk uit de hemel. Dit is zo mooi', zegt ze terwijl ze vol tranen schiet. 'Het betekent zo veel. Dan kan ik eindelijk weer een beetje normaal eten en drinken. Als je pijn hebt in je mond merk je hoe erg het is dat je niet meer normaal kan functioneren,' zegt Arda.

Veel mensen komen in een sociaal isolement, legt directeur Arianne de Jong van Dokters van de Wereld uit. 'Zojuist hebben we een vrouw geholpen van wie de brug was gebroken aan de onderkaak. Ze durfde niet meer de straat op, uit schaamte voor het gapende gat in haar gebit. En de tandartsrekening is zo hoog dat ze niet weet waar ze naartoe moet. Dus ze blijft thuis, gaat niet meer naar de lunchclub en gaat ook liever niet meer boodschappen doen. Zo komt ze in een isolement.'



Selectie voor gratis behandeling

Na Waddinxveen komt de mondzorgkaravaan ook in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Groningen. Omdat de capaciteit beperkt is, zijn alle patiënten vooraf geselecteerd door maatschappelijke organisaties, zoals opvangcentra voor daklozen, voedselbanken en de schuldhulpverlening.

Met de actie vraagt Dokters van de Wereld aandacht voor de toegankelijkheid van de mondzorg. Gebitscontroles en tal van behandelingen, zoals het vullen van gaatjes, vallen voor volwassenen niet onder de basiszorgverzekering. Volgens de organisatie is de mondzorg daardoor onbetaalbaar voor honderdduizenden mensen met lage inkomens. 'Wat we gek vinden, is dat tandzorg uit de basiszorg is. Terwijl een goede gezondheid voor je mond net zo belangrijk is als een goede gezondheid voor je hoofd en voor je lichaam. Dus wat we van de politiek willen is dat ze de tandzorg, en vooral de acute zorg, voor iedereen regelen, ook voor de kwetsbare groepen. En zorg voor meer aandacht voor preventie.'