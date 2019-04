Spaanse hulp voor Haagse verpleeghuizen HWW

Zie ginds komt de hulp uit Spanje al aan. Vrijdag arriveren op Schiphol de eerste verpleegkundigen uit Spanje, die in verpleeghuizen van Haagse Wijk- en Woonzorg HWW aan de slag gaan. HWW heeft de afgelopen maand in het Spaanse Javea tien HBO-verpleegkundigen uit Spanje, Portugal en Italië geworven.

Terwijl HWW net als heel Nederland kampt met een enorm tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel, zijn er in veel Zuid-Europese landen verpleegkundigen die niet aan het werk kunnen komen. HWW is daarom in andere delen van Europa gaan kijken of ze zorgverleners kon vinden. Deze eerste groep van tien bestaat uit enthousiaste, jonge verpleegkundigen die 'bewust kiezen voor een baan in ons land', aldus een woordvoerster van HWW.

Allemaal hebben ze al een hogere zorgopleiding en krijgen ze drie maanden les in Nederlandse taal, cultuur en gezondheidszorg. De groep gaat aan de slag in zes verpleeghuizen van HWW in Den Haag. Ze starten onder begeleiding van een eigen 'buddy' als verzorgende op mbo-niveau 3. Zodra hun opleiding op Nederlands niveau is en de buitenlandse zorgwerkers BIG-geregistreerd zijn gaan ze werken als verpleegkundige.



'Enthousiast, leergierig en vol passie'

'Opmerkelijk was het enthousiasme, de beheersing van de Nederlandse taal, leergierigheid en grote passie voor het vak van deze mensen', aldus HWW. Over ruim een week wordt de groep feestelijk binnengehaald op het stadhuis van Den Haag en in Madurodam.

LEES OOK: Haagse ouderen vinden verhuizing naar drukkere plek prima: 'Ik ben toch doof'