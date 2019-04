Wethouder Guernaoui door het stof bij debat over miljoenblunder

Vorige week donderdag maakte de gemeente per ongeluk 2,5 miljoen euro over naar 69 Hagenaars met een bijstandsuitkering. De meeste mensen hebben het geld terugbetaald, maar er ontbreken nog tienduizenden euro's. De wethouder weet nog niet wanneer het resterende geld terugkomt, een aantal mensen heeft al een deel van het ontvangen geld uitgegeven. 'We verwachten dat drie mensen straks een schuld hebben van bij elkaar 28.000 euro', aldus Guernaoui. Volgens de wethouder treft de gemeente een betalingsregeling met die mensen, waarbij de duimschroeven niet worden aangedraaid.

De fout is ontstaan doordat de bedragen niet goed in het informatiesysteem zijn gezet. Waar een punt stond, had een komma moeten staan. 'Er is een grote fout gemaakt', zei Guernaoui. 'Ik wil hierbij aan de 69 mensen mijn welgemeende excuses aanbieden. Ik betreur het dat het is gebeurd.'



'Huilie huilie'

PvdA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Haagse Stadspartij vroegen aan de wethouder of de gemeente de 69 mensen nog meer kan aanbieden dan alleen excuses. 'Want een excuusbriefje aan hen is wel erg karig', zei PvdA-raadslid Martijn Balster. 'Het zal je maar gebeuren dat je in de schulden zit en je ineens een dikke bonus op je rekening ziet staan. Blijkt een foutje, of je terug wil betalen.'

PVV’er Sebastian Kruis vindt dat de PvdA 'huilie huilie' doet. 'Waarom excuses? Want het gaat om mensen die al jaren leven van subsidies en belastinggeld', aldus Kruis.



Verder in de problemen

Linda Miedema-Hilhorst van ChristenUnie/SGP vraagt zich af op welke manier de gemeente de ontvangers gaat helpen om niet nog verder in de problemen te komen: 'Hoe komt de wethouder mensen tegemoet die nu komen te staan, door deze gemeentelijke fout?' Ook raadslid Fatima Faid (Haagse Stadspartij) vindt dat de gemeente zich coulant moet opstellen als het gaat om de terugbetaling van de resterende bedragen.

GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink noemde de excuusbrief 'erg mager' en ging nog een stap verder dan haar collega’s: 'Het zou een mooi gebaar zijn om hen tegemoet te komen. Denk aan een cadeaubon of dinercheque’, zo stelde ze voor.



'Dit zijn geen slachtoffers'

VVD'er Judith Oudshoorn-van Ginderen reageerde furieus op het voorstel van haar GroenLinks-collega. 'Ik vind dit een heel gek gebaar. Dit zijn geen slachtoffers. U duwt ze in een slachtofferrol waarin ze niet horen. Waarom hebben ze iets extra's nodig? U wilt gratis cadeautjes uitdelen. U wilt het uitgeven alsof het geld aan de boom groeit. Als je iets vindt dat niet van jou is, geef je dat ook terug.’

Ook wethouder Guernaoui voelt niets voor dat voorstel. 'Een dinercheque gaat me iets te ver. Ik wil ze vooral verder helpen aan een baan.' Om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt laat hij een externe partij onderzoek doen. Die richt zich op de vragen hoe heeft het kunnen gebeuren, wie waren erbij betrokken en hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?



'Dit systeem werkt niet'

Guernaoui vroeg zich tijdens het debat hardop af waarom het systeem niet aangaf dat het honderdvoudige van het daadwerkelijke bedrag werd uitgekeerd. 'Dit systeem werkt niet. Misschien heeft de uitkomst van het onderzoek breder effect voor hele gemeentelijke organisatie.' De gemeente laat deze betalingen momenteel handmatig uitvoeren. 'Dat kost veel tijd en geld. Dit is geen structurele oplossing.'