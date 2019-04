Ruzie op school ging vooraf aan steekpartij Rijswijk

Steekpartij in de buurt van Rijswijks Lyceum in Rijswijk (Foto: Regio 15)

Een uit de hand gelopen ruzie op school ging vooraf aan de steekpartij woensdagmiddag in het Kruisvaarderspark in Rijswijk, vertellen leerlingen donderdag tegen Omroep West. Twee jongens van 16 jaar uit Den Haag raakten daarbij gewond. Een verdachte van 15 jaar zit vast. Alledrie zijn het leerlingen van het Rijswijks Lyceum.

De school vierde woensdag het zestigjarig bestaan.Op de speciaal georganiseerde cultuurmarkt kregen twee jongens ruzie. Waarover blijft onduidelijk. Die ruzie zou vervolgens door zijn gegaan in het park achter de school.

'Na een fantastische feestdag in het kader van het 60-jarig bestaan, hebben we de dag helaas op een vervelende wijze afgesloten', schrijft de school in een bericht aan de ouders.



Niet in levensgevaar

Een jongen vertelt dat de twee vechtersbazen bij de ingang en aan het eind van het park met elkaar op de vuist gaan en even verderop opnieuw. Daarbij wordt een jongen van 16 jaar neergestoken

Het slachtoffer raakt zwaargewond. Een traumehelikopter landt in het park. Het slachtoffer wordt met een ambulance onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat donderdag weten dat hij niet in levensgevaar is.



'Proberen te sussen'

Het andere slachtoffer kan zelf naar de ambulance lopen. Hij zou tussen de twee ruziënde jongens zijn gesprongen, volgens de leerlingen. De verdachte meldde zich enkele uren na de steekpartij bij de politie. Hij wordt op dit moment verhoord en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het Kruisvaarderpark is een populaire fietsroute van school naar huis voor veel leerlingen. Allemaal hebben ze gehoord van de steekpartij en allemaal zijn ze onder de indruk: 'Iedereen is verbaasd over wat er gisteren is gebeurd. Het is een hele gezellige school. Ik ben wel geschrokken', vertelt een van hen.



Geprek van dag

'De hele school praat er over, ook de docenten', vertelt een ander. De school schrijft aan de ouders dat leerlingen 'de ruimte krijgen om zich uit te spreken.' En dat er een beroep gedaan kan worden op professionele hulp, als dat nodig is.

De school wilde donderdag niet reageren op het incident. 'Uiteraard doen wij er alles aan om de veiligheid van onze leerlingen in school te waarborgen door goed toezicht te houden en tijdig in te grijpen als de situatie daar om vraagt. Helaas hebben wij maar beperkt invloed op situaties die zich buiten de school afspelen', schrijft de school aan de ouders.

