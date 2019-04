Red de bijen: ga in de tuin zitten en tel ze

Komend weekend vindt de Nationale Bijentelling weer plaats. Door heel Nederland worden mensen opgeroepen om hun bijen in de tuin te tellen. In Leiden gaf wethouder Paul Dirkse alvast de aftrap, zo meldt mediapartner Unity.

De Nationale Bijentelling vindt elk jaar plaats en is hard nodig. De bij heeft het moeilijk. Volgens bijenonderzoeker Lisette van Kolfschoten heeft de afname van de bijenpopulatie meerdere oorzaken. ‘Wij gebruiken tegenwoordig het land zeer intensief. Overal waar we kunnen, verbouwen we voedsel. Dat zorgt ervoor dat bijen eigenlijk te weinig ruimte hebben om nestjes te kunnen bouwen en om voedsel te kunnen verzamelen.’ Ook pesticiden en kunstmest hebben een slechte invloed op de zwart-gele insecten.

In Leiden werd donderdag alvast het startschot gegeven voor de bijentelling door wethouder Dirkse. Samen met leerlingen van PI De Brug werden bijvriendelijke bloemzaden gezaaid in de ecotuin van re-integratiebedrijf DZB om de bijenpopulatie te stimuleren.



Bijen essentieel

Bijen zijn essentieel voor de bestuiving. Planten hebben bestuiving nodig om vruchten en zaden te produceren. 'Bestuiving is een soort plantenseks en de bij helpt daarbij’, aldus onderzoeker Van Kolfschoten.

Voor de telling is het de bedoeling om ongeveer een halfuurtje in de tuin alle bijen te tellen en te noteren wat voor soort bij het is. Met deze data hopen de onderzoekers de beestjes beter in kaart te kunnen brengen, waardoor maatregelen genomen kunnen worden om de bijenpopulatie weer toe te laten nemen.