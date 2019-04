Poolse moordverdachte Bodegraven blijft in cel

De Poolse moordverdachte Grzegorz K. (35) uit Bodegraven moet blijven vastzitten tot het proces tegen hem in juli. Dat heeft de Haagse rechtbank donderdag bepaald. De advocaat had weer om schorsing van de voorlopige hechtenis gevraagd, maar volgens de rechter zijn er voldoende verdenkingen dat de Pool een landgenoot heeft omgebracht.

De Pool zit nu al ruim tien maanden vast, nadat op 23 juni het levenloze lichaam van landgenoot Karmil werd gevonden in een huis aan de Weeshuisbaan in Bodegraven. Kamil was tegen zijn hoofd getrapt en in zijn lichaam gestoken met een vork. Grzegorz bekent dat hij geschopt heeft, maar hij zou geen fataal letsel hebben toegebracht.

Zijn advocaat wil nog altijd de ooggetuige van de ruzie op de avond ervoor horen. Maar die man is inmiddels vertrokken naar Polen en weigert naar Nederland te komen. Er wordt nu geprobeerd om hem via een videoverbinding te verhoren. Volgens de advocaat waren zijn verklaringen tot dusver vaag en tegenstrijdig. Eerst zei hij wél iets gezien te hebben en daarna weer níet. De Polen waren allemaal onder invloed van drugs geweest.



Advocaat: 'Geen bewijs voor moord'

Verder stelde de advocaat dat er geen bewijs voor moord met voorbedachte rade zou zijn. Zijn cliënt zou daarom nu al wel érg lang vastzitten. De verdachte was niet op de zitting aanwezig.

De officier van justitie verzette zich tegen voorlopige vrijlating. Er waren belastende sms’jes die wijzen op betrokkenheid van verdachte bij de dood van Karmil. Verder zou er een vluchtgevaar zijn. De rechtszaak wordt op 8 juli inhoudelijk behandeld, als het gelukt is om de getuige in Polen te spreken. De advocaat had daar een hard hoofd in.