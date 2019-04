Opstootje in de rij liep uit op knokpartij: werkstraffen geëist voor vechten in het Tikibad

Wat op een warme augustusdag in 2016 een verfrissend waterballet had moeten worden in het Wassenaarse Tikibad, is geëindigd in de Haagse rechtbank. Drie Rotterdammers hoorden daar donderdag werkstraffen tot 144 uur tegen zich eisen voor het mishandelen van vier beveiligers en een bezoeker.

De mussen vielen die dag van het dak en de Rotterdamse mannen besloten met nog vijf anderen neven af te koelen in het Tikibad van attractiepark Duinrell. Zij waren niet de enigen met die gedachte: de rij liep tot buiten de ingang. Eén van de mannen raakte verderop in de rij in gesprek met een bekende. Dat was vóórdringen, vond een andere bezoeker, die hem daar op aansprak. Door de woordenwisseling die volgde voelde die zwembadgast zich bedreigd en trok hij een mes.

Dat vervolgens niet de messentrekker, maar de neven het terrein moesten verlaten, schoot bij de laatsten in het verkeerde keelgat. De Rotterdammers wilden hun geld terug. Een van hen pakte zijn telefoon om te filmen. En daar was een parkbewaker dan weer niet van gediend: die hield de man aan. Bij de slagbomen van het park ontstond geduw en getrek. Vier beveiligers zouden vervolgens zijn geschopt en geslagen. Ook zou een van de neven een bezoeker hebben geschopt.



Helikopter

Een hele rits politiebusjes rukte uit en er werd zelfs even helikopter ingezet, volgens de officier van justitie. 'Ik kan me best voorstellen dat de heren boos waren', zei de aanklager. Toch handelden de jongens volgens haar niet juist: 'Er waren veel mensen aanwezig die gewoon met hun kinderen een dagje uit wilden en met de onrust worden geconfronteerd.' De beveiligers kwamen volgens haar na een dag werken thuis met schrammen en blauwe plekken.

Ook de verdachten zelf kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf. Een van hen zou door een bezoeker zijn getrapt. 'Daardoor heb ik een vlek op mijn trainingspak', zei de 23-jarige Soufian S. Hij beweert niks fouts te hebben gedaan, 'dat weet ik duizend procent zeker.' Ook de andere twee verdachten ontkennen het slaan en schoppen.

Dit was het nieuws





Het OM vindt hen echter wel schuldig. Achraf O. (23) en Fouad S. (27) zouden 126 uur moeten werken, zo luidde de eis. Hun 23-jarige neef Soufian S. krijgt een werkstraf van 144 uur, als het aan het OM ligt. De advocaten van het drietal willen dat de neven worden vrijgesproken. 'Kent u het tv-programma ‘Dit was het nieuws?'', vroeg een van hen aan de rechter. ''Gelukkig hebben we de beelden nog', is ook hier van toepassing', grapte de raadsman. Die beelden laten volgens hem zien dat de verklaringen van de beveiligers zijn 'uitvergroot'.

Twee andere jongens uit de groep hebben van de rechter in Rotterdam al een werkstraf gekregen. De uitspraak voor het drietal dat vandaag terecht stond volgt op 25 april.