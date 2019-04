Enorme rij campers met buitenlandse toeristen voor bloemencorso en Keukenhof

Enkele honderden buitenlandse toeristen hebben hun camper geparkeerd langs de Leidsevaart tussen Lisse en Hillegom in afwachting van het bloemencorso. Het wildkamperen is eigenlijk niet toegestaan, maar wordt door de gemeente Lisse oogluikend toegestaan. 'Het liefst zouden we de campers op een camping zien. Maar helaas hebben we die in Lisse niet,' aldus een gemeentewoordvoerder.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: bezoekers van het corso die er vroeg bij willen zijn, of mensen die een dagje tussen de tulpen willen staan. Vooral Fransen staan met hun mobiele huis langs de weg, maar er zijn ook Duitsers, Belgen en zelfs Slovenen.

De gemeente laat boa's en een beveiligingsbedrijf toezicht houden, maar hun inzet is vooral bedoeld om de 'camping' in goede banen te leiden. 'Aan één kant van de Leidsevaart worden campers gedoogd. Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten te garanderen is het niet mogelijk om aan beide zijden van de weg te staan,' aldus de gemeentewoordvoerder.



'We doen het er maar mee'

'Het is natuurlijk fijner als er een campingsplaats beschikbaar is, waar ook stroom te verkrijgen is. Maar we doen het er nu maar mee', zegt een Duitse toerist. Een Belgische bezoeker laat weten dat hij blij is met de plek. 'Alles is lekker dichtbij en we hebben een prachtig uitzicht over de bloemenvelden'.

Tulpenkwekers in de directe omgeving hebben weinig problemen met de verzameling campers: 'Ze gedragen zich netjes en ruimen de rommel op', zegt bollenkweker Rob Heemskerk. 'De mensen die hier af en toe weleens langs het water zitten te vissen zorgen voor meer troep dan deze honderden kampeerders.'



Verboden

Eigenlijk is het niet toegstaan om op de bewuste plek te kamperen. 'Er is geen controle', zegt één van de kampeergasten. De Duitse toerist vult aan dat het gedoogd wordt. 'En daar hopen we dan maar op', besluit hij lachend.

