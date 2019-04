Moeder van uit instelling weggelopen Max (13) komt voorlopig vrij

De vrouw was samen met haar zoon naar een woning in Nieuwkoop gevlucht. Daar werden moeder en zoon op 13 januari, drie weken na hun vlucht, gevonden door de politie, die zich zorgen maakte over de jongen. Er was al een opsporingsbericht uitgegaan.

De strafzaak werd donderdag opgeschort omdat de rechtbank vragen heeft over het psychisch rapport dat er ligt. Extra deskundigen moeten daar hun licht over laten schijnen. De opstellersd van het rapport stellen een persoonlijkheidsstoornis vast bij de moeder. De verdediging vecht die conclusie aan. Verder krijgt de advocaat van de verdachte de kans om laat binnengekomen stukken alsnog nader te bestuderen.



Boek uit de handel

Volgens de verdachte werd zij jarenlang geestelijk mishandeld door haar ex-man, die ze ook beschuldigt van mishandeling van haar zoon. De Voorschotense schreef er een boek over: 'Tot de dood ons scheidt'. Dat boek werd in mei vorig jaar op last van haar ex door de kortgedingrechter uit de handel gehaald. De ex- zou 'te herkenbaar' zijn beschreven in het boek.

De Voorschotense zat sinds januari in voorarrest, maar mag nu van de rechtbank naar huis omdat het waarschijnlijk nog maanden gaat duren voordat de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden. Ze mag intussen het land niet verlaten, geen contact meer met de zoon hebben zonder toestemming van de reclassering, en ze moet zich bij die controlerende hulpinstantie wekelijks melden.



Vader en zus Max 'gedesillusioneerd'

De zoon, die niet aanwezig was tijdens de zitting, bevindt zich nu in een andere instelling van jeugdbescherming, ergens in Gelderland. Het andere kind van het voormalige stel, een 15-jarig meisje, woont bij de vader en diens nieuwe partner in. Zij verlieten de zaal gedesillusioneerd toen ze hoorden dat de verdachte uit voorarrest wordt vrijgelaten. Vanaf de publieke tribune werd juist luid geapplaudiseerd door sympathisanten van de moeder.

Datzelfde publiek had ook luid hoon- en boegeroep laten horen toen de aanklaagster vertelde dat de aangifte van kindermishandeling die de moeder tegen haar ex had gedaan, vorige week was geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Overigens zouden er ook nog aangiften van smaad en laster lopen die de ex op zijn beurt tegen de moeder deed. De precieze datum waarop de strafzaak tegen de moeder over de onttrekking aan het ouderlijk gezag inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog niet bekend.