Delftenaar veroordeeld voor betrokkenheid bij drugslab Drenthe; Hagenaar vrijgesproken

DELFT -

Een 64-jarige man uit Delft is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 164 dagen cel voor het vervoeren van grondstoffen voor synthetische drugs, en vaten met drugsafval. Dat is evenveel als de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. De man komt desondanks waarschijnlijk niet vrij omdat hij nog 5,5 jaar in België moet uitzitten in een andere drugszaak, zo meldt RTV Drenthe.